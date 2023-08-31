В столице возведут пять новых объектов здравоохранения

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

За счет городского бюджета в Москве планируется построить пять из шести флагманских объектов здравоохранения, отличающихся уникальностью оснащения и соответствующих самым высоким стандартам. При этом с начала года девять объектов здравоохранения общей площадью 96 тыс. кв. м уже были введены в эксплуатацию. Это отмечал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Юлиана Княжевская, председатель Москомархитектуры, которая отвечает за формирование архитектурно-художественного облика Москвы, подтвердила, что для строительства пяти медицинских центров разработаны градостроительные планы земельных участков (ГПЗУ). «Доступная социальная инфраструктура остается одним из ключевых направлений в развитии города. Два из пяти будущих объектов расположатся в Южном административном округе, и по одному планируется открыть в Восточном, Юго-Восточном и Западном округах. Все они будут построены с учетом всех нормативов и требований к объектам здравоохранения», — рассказала Юлиана Княжевская.

Самым крупным проектом станет центр скорой помощи в ГКБ № 15 имени О.М. Филатова на Вешняковской улице с площадью участка в 15 га — это третий из шести запланированных к открытию по всему городу флагманских центров экстренной медпомощи. По плану столичных властей, флагман при Филатовской больнице откроется уже в ближайшие дни, в начале сентября. Также градостроительные планы выданы для объектов на улицах Велозаводская, Бакинская и Лобачевского. Ранее заммэра Бочкарев сообщал, что до конца года в столице будет завершено возведение более 20 новых объектов здравоохранения.