Ракова анонсировала Форум социальных инноваций регионов в Гостином Дворе

Анастасия Ракова (Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы)

С 5 по 8 сентября на площадке Московского урбанистического форума (МУФ-2023) в Гостином Дворе пройдет пятый Форум социальных инноваций регионов, где эксперты обсудят внедрение инновационных практик в социальной сфере. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, это станет третьим и завершающим ключевым событием на этой площадке в рамках МУФ-2023 — после форума Urban Health и конгресса, посвященного развитию среднего профобразования. «За четыре дня планируется проведение 50 мероприятий, участие в которых примут более 300 экспертов. Мы обсудим вектор развития социальной сферы города и страны, эффективные практики для достижения высокого качества жизни и новые возможности для развития регионов, которые открываются благодаря внедрению социальных инноваций», — рассказала Ракова.

Деловая программа форума будет посвящена темам медицины, карьеры, семьи, долголетия, психологического благополучия, высоких технологий и социальной поддержки. В первый день, 5 сентября, эксперты обсудят цифровую трансформацию отрасли, мировые тренды по сохранению здорового общества, новый стандарт подготовки кадров и модернизацию службы занятости. С 6 сентября посетителей ждут научно-популярные лекции, дискуссии и насыщенная культурная программа.

По традиции, организатором Форума социальных инноваций регионов совместно со столичными властями выступает Совет Федерации. «Этот форум — отличная возможность для регионов России не только обменяться опытом, но и презентовать собственные уникальные проекты, направленные на сохранение здорового общества, цифровую трансформацию социальной сферы, создание современной модели рынка труда и новых стандартов подготовки кадров», — подчеркнула зампред Совета Федерации Галина Карелова.

Детальная программа Форума социальных инноваций регионов выложена на официальном сайте мероприятия. МУФ-2023 проходит с 1 августа по 10 сентября на четырех площадках по всей Москве. Одна из них — Гостиный Двор на Ильинке — превратилась в интерактивное мультимедийное пространство с уникальной экспозицией, посвященной развитию здравоохранения, образования, социальной защиты и других отраслей социальной сферы. Узнать больше можно на сайте площадки в Гостином Дворе.