Ракова сообщила о более чем 100 открытых к конкурсу НКО личных кабинетов

Анастасия Ракова (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

За первую неделю с момента начала приема заявок от НКО на участие в конкурсе «Москва — добрый город» — с 24 до 30 августа — открыто уже более 100 личных кабинетов будущих участников. Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Москва — социальный город, который помогает тем, кому поддержка необходима больше всего. И важными партнерами для нас в этом являются социально ориентированные НКО, — подчеркнула Ракова. — Для помощи в реализации проектов ежегодно, начиная с 2019 года, проводится конкурс грантов «Москва — добрый город» для НКО в социальной сфере. К участию приглашаются как опытные участники, так и молодые организации с опытом работы от одного года, только начинающие свою деятельность. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 21 сентября, а победителей объявят 20 ноября».

Прием заявок от НКО разделен на шесть тематических направлений, которые определены столичными властями как приоритетные:

проекты по сохранению качества жизни семей, в которых есть дети и взрослые с инвалидностью, тяжелобольные, нуждающиеся в долговременном уходе;

проекты в помощь многодетным семьям, семьям с детьми, будущим мамам, подросткам, в том числе в кризисных и трудных жизненных ситуациях;

проекты поддержки участников военной операции на Украине и их семей;

проекты по социальной адаптации, реабилитации и самореализации людей, исключенных из социума;

проекты по развитию культуры взаимопомощи и продвижения социального волонтерства;

проекты по профилактике социально опасных заболеваний, развитию и популяризации здорового образа жизни.

В рамках конкурса «Москва — добрый город» в этом году будут приветствоваться совместные проекты НКО с городскими учреждениями, друг с другом и бизнес-компаниями. Кроме того, для долгосрочной поддержки столичных благотворительных организаций начала работу новая Школа развития НКО в социальной сфере. Школа будет предлагать актуальные для некоммерческого сектора темы. Первые модули посвящены подготовке заявок на конкурс грантов, к занятиям уже приступили представители более чем 140 организаций.