branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 31 августа
EUR ЦБ: 104,45 (+0,97) Инвестиции, 30 авг, 16:10 Курс доллара на 31 августа
USD ЦБ: 95,93 (+0,22) Инвестиции, 30 авг, 16:10
Кремль заявил о значительном следе Горбачева в истории России Политика, 12:27
Что такое обращение с ТКО, как начисляется плата и можно ли не платить Недвижимость, 12:22
Bloomberg оценил вероятность запуска биткоин-ETF в 2023 году в 75% Крипто, 12:20
Минкульт объяснил отказ в прокате «Барби» «традиционными ценностями» Политика, 12:20
«Локомотив» объявил об уходе аргентинского легионера Спорт, 12:17
Как заработать на «облачном» тренде. Пять реальных кейсов РБК и Yandex Cloud, 12:15
Глава Нагорного Карабаха сообщил об отставке и объявил о переменах Политика, 12:15
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Министерство туризма Казахстана предложило ввести туристический кешбэк Общество, 12:14
Самый крупный за последние восемь лет пожар в Геленджике ликвидирован Общество, 12:09
Отказавшийся выступать за Россию футболист «Динамо» переехал в Италию Спорт, 11:55
«Флакон», «Хлебозавод», «Суперметалл»: как делают креативные пространства РБК Стиль и Honor, 11:52
ВТБ за семь месяцев заработал более 80% от ожидаемой прибыли за год Инвестиции, 11:49
В Красноярском крае завели уголовное дело за «догонялки» на комбайне Общество, 11:44
Новым министром обороны Великобритании станет глава Минэнерго Политика, 11:43
Город ,  
0 

Ракова сообщила о более чем 100 открытых к конкурсу НКО личных кабинетов

Сюжет
Новости Москвы
Анастасия Ракова
Анастасия Ракова (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

За первую неделю с момента начала приема заявок от НКО на участие в конкурсе «Москва — добрый город» — с 24 до 30 августа — открыто уже более 100 личных кабинетов будущих участников. Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Москва — социальный город, который помогает тем, кому поддержка необходима больше всего. И важными партнерами для нас в этом являются социально ориентированные НКО, — подчеркнула Ракова. — Для помощи в реализации проектов ежегодно, начиная с 2019 года, проводится конкурс грантов «Москва — добрый город» для НКО в социальной сфере. К участию приглашаются как опытные участники, так и молодые организации с опытом работы от одного года, только начинающие свою деятельность. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 21 сентября, а победителей объявят 20 ноября».

Прием заявок от НКО разделен на шесть тематических направлений, которые определены столичными властями как приоритетные:

  • проекты по сохранению качества жизни семей, в которых есть дети и взрослые с инвалидностью, тяжелобольные, нуждающиеся в долговременном уходе;
  • проекты в помощь многодетным семьям, семьям с детьми, будущим мамам, подросткам, в том числе в кризисных и трудных жизненных ситуациях;
  • проекты поддержки участников военной операции на Украине и их семей;
  • проекты по социальной адаптации, реабилитации и самореализации людей, исключенных из социума;
  • проекты по развитию культуры взаимопомощи и продвижения социального волонтерства;
  • проекты по профилактике социально опасных заболеваний, развитию и популяризации здорового образа жизни.

В рамках конкурса «Москва — добрый город» в этом году будут приветствоваться совместные проекты НКО с городскими учреждениями, друг с другом и бизнес-компаниями. Кроме того, для долгосрочной поддержки столичных благотворительных организаций начала работу новая Школа развития НКО в социальной сфере. Школа будет предлагать актуальные для некоммерческого сектора темы. Первые модули посвящены подготовке заявок на конкурс грантов, к занятиям уже приступили представители более чем 140 организаций.

Теги
Конкурс НКО Москва социальная защита Анастасия Ракова