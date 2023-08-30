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В Москве за 12 лет отремонтировали каждую седьмую улицу

Сюжет
Новости Москвы
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Начиная с 2011 года в российской столице отремонтированы, благоустроены либо же проложены с нуля порядка 520 улиц. Об этом 30 августа рассказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков в своем выступлении на «Дне городского хозяйства» в рамках Московского урбанистического форума (МУФ-2023).

На данный момент в Москве насчитывается 3,5 тыс. улиц — причем речь идет именно о тех дорогах, вдоль которых располагаются различные строения с адресами, хорды и прочие магистрали в этот список не входят.

Ранее вице-мэр Бирюков рассказывал, что на Третьем транспортном кольце рабочие отремонтировали уже 85% дорожного полотна — а это 341 тыс. кв. м асфальта. Всего же за 2023 год планируется заменить 23 млн кв. м дорожного покрытия по всему городу.

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Теги
дорожное строительство ремонт Петр Бирюков Москва