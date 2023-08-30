В мэрии анонсировали строительство бизнес-центра у МЦД «Дмитровская»

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На углу Дмитровского проезда и улицы Костякова на севере Москвы будет построен современный 23-этажный бизнес-центр общей площадью около 50 тыс. кв. м. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Будущее здание располагается в месте с хорошей транспортной доступностью. Буквально за углом находятся станция метро «Дмитровская» и одноименная платформа второго маршрута МЦД. Прямо перед зданием расположено трамвайное кольцо — конечная остановка для нескольких маршрутов так называемой Краснопресненской сети московского трамвая, обслуживающей весь северо-запад столицы.

Кроме того, по словам главы Москомархитектуры Юлианы Княжевской, в этом районе планируется модернизация улично-дорожной сети, в том числе для более удобного заезда на территорию бизнес-центра. «Планомерная работа над созданием комфортной среды и современных рабочих мест позволяет сделать район более функционально разнообразным и привлекательным», — подчеркнула Княжевская. По оценкам столичных властей, по завершении строительства в бизнес-центре смогут появиться порядка 3,5 тыс. рабочих мест.