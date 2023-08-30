Ракова рассказала о протезе по созданной на 3D-принтере на МУФ модели

Анастасия Ракова (Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы)

Технология 3D-печати, которую разрабатывают и внедряют специалисты ГКБ № 1 имени Н.И. Пирогова и компании «АйконЛаб», позволила прямо на площадке Московского урбанистического форума в Гостином Дворе создать модель импланта по персональным параметрам дефекта черепа пациента. Впоследствии на ее основе был создан стерильный эндопротез и успешно установлен московскими врачами. Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«На Московском урбанистическом форуме в Гостином Дворе мы показываем технологии медицины будущего, которые уже активно применяются в городских клиниках. Мы особенно рады тому, что, демонстрируя последние разработки, продолжаем помогать людям, — заявила вице-мэр Ракова. — Эта технология — по-настоящему инновационный и важный продукт, благодаря которому пациенты восстанавливаются быстрее».

Фото: пресс-центр Московского урбанистического форума в Гостином Дворе

Ранее операции по возмещению костных дефектов черепа проводились с использованием титановых пластин, но с прошлого года специалисты Первой градской больницы активно применяют композитные импланты из полимерного биосовместимого материала «Рекост», который не нагревается и не деформируется. Всего в ГКБ № 1 проведено уже 12 успешных операций с использованием этой технологии.

Производитель «Рекоста», компания «АйконЛаб», является резидентом Медтеха — Московского центра инновационных технологий в здравоохранении. По словам гендиректора Медтеха Вячеслава Шуленина, среди приоритетных направлений работы его организации — генетические технологии, искусственный интеллект в медицинской диагностике, большие данные и 3D-печать. «В нашей стране есть интересные разработки во всех перечисленных областях, большая часть из них уже тестируется московскими врачами в клинической практике, — добавил Шуленин. — И мы рады, что у нас есть возможность заявить о важных российских разработках на таком масштабном событии, как Московский урбанистический форум».

МУФ-2023 проходит на четырех площадках по всей Москве вплоть до 10 сентября. В Гостином Дворе на стенде «3D-печать в реальном времени» можно ознакомиться с технологиями 3D-биопринтинга, новыми методиками комплексной реабилитации после инсульта с помощью специальной платформы с обратной связью и видеоиграми и VR-лабораторией, с помощью которой будущие лаборанты проходят обучение и тестирование. Все представленные технологии являются разработками российских компаний — резидентов Медтеха.

Подробнее ознакомиться с программой Московского урбанистического форума, а также с экспозициями выставочного пространства можно на официальном сайте мероприятия.