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Наводнение на западе Австрии. Видео

Сильные ливни привели к наводнениям в западных землях Австрии

Наводнение на западе Австрии. Видео
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После сильных ливней федеральные земли на западе Австрии столкнулись с наводнением. Самая сложная ситуация сложилась в федеральных землях Тироль и Зальцбург.

Уровень воды в реках резко повысился, на значительной части территории Австрии перекрыты автомобильные дороги и железнодорожные пути. На крутых склонах начались оползни.

Уровень воды в реке Инн в Инсбруке достиг столетнего максимума.

Теги
наводнение Австрия ливни
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