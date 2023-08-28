Круизный лайнер врезался в нефтяной танкер на Майорке. Видео

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У побережья Пальма-де-Майорка (город на острове Майорка) в Испании 27 августа круизный лайнер Britannia с тысячами пассажиров на борту столкнулся с нефтяным танкером. Несколько человек получили легкие травмы.

Представитель P&O Cruises (компании — оператора лайнера) заявил, что судно во время стоянки на Майорке попало в аварию, связанную с погодными условиями. На видеороликах, опубликованных в социальных сетях, видно, как швартовные тросы судна порвались из-за сильного ветра, после чего лайнер столкнулся с находившимся неподалеку танкером.