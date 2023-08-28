Ликсутов сообщил о введении льготного проезда для всех дошкольников

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Юные москвичи в возрасте от семи лет, которые еще не пошли в школу, получили право льготного проезда в столичном транспорте. Об этом сообщил заммэра в правительстве Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«По поручению мэра Сергея Собянина мы обеспечили льготным проездом дошкольников, достигших семи лет, — рассказал Ликсутов. — Теперь их родители смогут пополнять абонемент на карте москвича обучающихся и экономить ежемесячно более 2 тыс. руб. Кроме того, с 1 сентября по 15 июня билеты на пригородный железнодорожный транспорт для таких детей теперь можно купить со скидкой 50%». Указанные абонементы бывают двух видов: на 30 и на 90 дней.

До этого родители ребят, которым уже исполнилось семь лет, но они еще не пошли в школу, должны были оплачивать для них полную стоимость проезда. Теперь же столичные власти уравняли их в праве льготного проезда с учащимися.