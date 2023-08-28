Ракова анонсировала бесплатные экскурсии по новейшему флагману ГКБ № 15

Анастасия Ракова (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

В следующие выходные, 2–3 сентября, у москвичей появится возможность узнать больше о внедряемом в столице новейшем стандарте экстренной медпомощи: в преддверие официального открытия свои двери для бесплатных эксклюзивных экскурсий откроет флагманский центр при ГКБ № 15 имени О.М. Филатова. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Перед тем, как эта суперсовременная клиника примет первых пациентов, мы решили дать всем москвичам возможность поближе познакомиться с высокотехнологичным центром Филатовской больницы, — рассказала вице-мэр. — Посетители узнают о цифровых возможностях больницы, пройдут в высокотехнологичную гибридную операционную, реанимацию и противошоковые залы, увидят вертолет санавиации, машины скорой помощи и уникальное медицинское оборудование, а также смогут поработать на современных медицинских симуляторах».

Флагманский центр при ГКБ № 15 станет третьим из шести подобных учреждений Москвы — до этого в начале года были открыты комплексы при ГКБ имени В.В. Вересаева и НИИ имени Н.В. Склифосовского. Каждый такой центр способен принять 200–300 неотложных пациентов в день, или 1,5 тыс. по городу.

Работа во флагманах строится по новейшим стандартам экстренной медпомощи. Все учреждения оснащаются высокотехнологичным оборудованием для проведения всевозможных обследований и хирургических вмешательств. Новый стандарт подразумевает и уникальные алгоритмы оказания помощи — четкие инструкции практически по всем экстренным случаям для каждого члена команды. Другой ключевой принцип работы новых флагманов — пациентоориентированный подход, нацеленный на снижение уровня тревоги и дискомфорта пациентов, попавших в больницу.

Экскурсии по флагманскому центру ГКБ № 15 имени О.М. Филатова на Вешняковской улице на востоке Москвы будут проводиться с 12:00 до 18:00 группами по 10–15 человек, которые будут формироваться по мере набора желающих. В качестве экскурсоводов выступят медицинские специалисты и сотрудники центров госуслуг «Мои Документы».

Помимо современных операционных, гости смогут посетить мини-выставку медицинской формы, примерить ее и сделать памятное фото, для детей же будут организованы мастер-классы, а также зона аквагрима. В завершении экскурсии посетители смогут полюбоваться видами, которые открываются с крыши флагманского центра, выпить кислородный коктейль или съесть мороженое. А при хорошей погоде также можно будет подняться на вертолетную площадку флагманского центра и изучить устройство медицинского вертолета. Детали открытых экскурсий можно узнать на сайте столичного Депздрава.