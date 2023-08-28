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Глава Полтавской области сообщил о повреждении промышленного объекта

Глава Полтавской области Лунин сообщил о повреждении промышленного объекта
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Военная операция на Украине
Фото: Анастасия Власова / Getty Images
Фото: Анастасия Власова / Getty Images

В Полтавской области повреждения получил промышленный объект, сообщил в телеграм-канале глава военной администрации региона Дмитрий Лунин.

«Есть попадание в промышленный объект. Информация о пострадавших уточняется», — написал он.

По данным сервисов, отслеживающих оповещения о воздушной тревоге, ее сигналы звучали в Полтавской области ночью 28 августа. Тревогу отменили около 5:00 мск.

Российское Минобороны с октября 2022 года неоднократно отчитывалось об ударах по системам военного управления, оборонно-промышленного комплекса и связанным с ними объектам энергетической инфраструктуры Украины. В министерстве подчеркивали, что российская сторона не наносит ударов по гражданским объектам.

Глава Полтавской области сообщил о повреждении промышленного объекта
Глава Полтавской области сообщил о повреждении промышленного объекта

Теги
Полтавская область промышленность Украина
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