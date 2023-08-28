«Известия» узнали число попавших в детдом по заявлению родителей

В российских детдомах содержится около 20 тыс. детей, которых в учреждения временно поместили родители. Об этом заявила «Известиям» юрист благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Маргарита Нетесова.

Исполнительный директор благотворительной организации «Детские деревни SOS» Николай Слабжанин оценивает число таких «скрытых» сирот в треть от всех воспитанников интернатов. Программный директор фонда «Дети наши» Светлана Строганова предполагает, что таких детей может быть не 20 тыс., а в полтора раза больше. Официальная статистика о детях, помещенных в детдома по заявлению родителей, в открытом доступе отсутствует.

В банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей, содержится информация о 36,7 тыс. человек. На конец 2022 года в детских учреждениях было 34 тыс. сирот или детей, оставшихся без попечения родителей, уточнили «Известиям» в аппарате уполномоченного при президенте по правам ребенка в России.

Согласно российскому законодательству, чтобы поместить ребенка в детдом, родителям нужно обратиться в органы опеки и полуяить у них направление в конкретную оранизацию. Затем заключается трехстороннее соглашение между родителем, органом опеки и учреждением. Срок содержания ребенка в детдоме в постановлении правительства обозначен фразой «до окончания оснований».

Закон предусматривает помещение детей в учреждение в двух случаях: либо когда родитель не может исполнять свои обязанности из-за временной неспособности, либо для получения социальных услуг — по реабилитации, уходу, образованию и т.д., поясняет юрист правовой группы благотворительной общественной организации «Центр лечебной педагогики» Павел Кантор. При этом какого-то конкретного перечня оснований, то есть жизненных ситуаций, когда помещение ребенка в детдом по заявлению родителей допустимо, нет.

С февраля прошлого года из республик Донбасса на территорию России прибыли около 1,5 тыс. воспитанников учреждений для детей-сирот или оставшихся без попечения родителей, говорится в докладе российского уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. 288 детей из Донецкой народной республики были устроены в приемные семьи граждан России. Дети из Луганской народной республики вернулись в свои учреждения, однако позже 92 ребенка по ходатайству уполномоченных органов опеки и попечительства были также устроены в российские семьи.

«Кроме того, в ноябре 2022 года в непосредственной близости от линии фронта оказался Алешкинский детский дом-интернат в Херсонской области. При содействии уполномоченного 52 воспитанника с тяжелыми патологиями были перевезены временно на безопасную территорию, в Республику Крым. Во время пребывания там дети обеспечивались всем необходимым», — сказано в докладе Львовой-Беловой.