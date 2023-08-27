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Умерла профессор ГИТИСа и балетмейстер Лилия Таланкина

На 91-м году жизни скончалась профессор ГИТИСа и балетмейстер Лилия Таланкина
Лилия Таланкина
Лилия Таланкина (Фото: gitis_official / Telegram)

Главный балетмейстер Московского государственного академического Камерного музыкального театра им. Покровского, профессор ГИТИСа Лилия Таланкина скончалась в возрасте 90 лет, сообщает телеграм-канал театрального института.

Руководство ГИТИСа выразило соболезнования родным и близким Таланкиной. Ее отпевание состоится 28 августа в 13:00 в храме святого Николая Чудотворца в Кузнецкой слободе.

Таланкина родилась 16 марта 1933 года. Она окончила балетмейстерский факультет ГИТИСа, а с 1956 года преподавала на нем. Более 15 лет Таланкина была заведующей кафедрой сценического танца.

В Камерном музыкальном театре (с 2018 года стал Камерной сценой им. Бориса Покровского в составе Большого театра) поставила около 40 спектаклей, среди них — «Золотой теленок», «Мусуси», «Волшебная флейта», «Ревизор», «Нос» и др.

В 1985 году она получила звание заслуженного деятеля искусств РСФСР. Была удостоена ордена Почета и медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

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балетмейстер ГИТИС