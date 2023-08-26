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Ликсутов подвел итоги Международного транспортного саммита в Москве

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Новости Москвы
Фото: пресс-служба Департамента транспорта Москвы
Фото: пресс-служба Департамента транспорта Москвы

Международный транспортный саммит, который проходил в российской столице 24–25 августа, привлек свыше 60 зарубежных гостей из разных уголков мира. Об этом по итогам мероприятия рассказал вице-мэр в правительстве Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«Задача, поставленная мэром Москвы Сергеем Собяниным, — сделать транспортную систему столицы лучшей в мире, поэтому мы пригласили зарубежных экспертов, чтобы обменяться опытом и узнать об инновационных решениях, которые применяются в других городах», — подчеркнул Ликсутов. В свою очередь, сама Москва может служить в этом вопросе примером для других мегаполисов, уверен заммэра.

Среди иностранных гостей форума — мэры городов, министры, руководители транспортных и технологических компаний из стран Европы, Юго-Восточной Азии, Южной и Центральной Америки, Ближнего Востока и Африки. В первый день форума российские и зарубежные коллеги обменивались опытом по внедрению инноваций в городскую инфраструктуру (тема саммита в этом году — развитие цифровых технологий на транспорте в мегаполисах). Во второй же день, 25 августа, прошел ряд круглых столов по более узким вопросам: водный транспорт, оборудование парковочных мест, рельсовый каркас мегаполисов и т.д.

Говоря о деловой программе, в ходе саммита представители китайской и филиппинской столиц (Пекина и Манилы) подписали заявление о совместной работе над проектом международной транспортно-аналитической платформы UrbanTransportData. Ее задача — поиск и оценка лучших мировых решений в этой сфере и выявление актуальных тенденций в развитии транспортной отрасли.

Теги
Максим Ликсутов саммит департамент транспорта Москва