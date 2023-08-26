Основатель центра сотрудничества России и Сербии погиб в ДТП

Милош Ковачевич (Фото: minrzs.gov.rs)

В ДТП под Белградом погиб помощник министра труда, занятости, ветеранов и социальных дел Сербии Милош Ковачевич, сообщает пресс-служба министерства труда республики. Ковачевич также известен как основатель Центра сербско-русского сотрудничества.

Министерство выразило соболезнования семье погибшего и заявило, что за время своей работы в ведомстве он «внес большой вклад в улучшение положения ветеранов, инвалидов войны и семей погибших бойцов, налаживание прочных и дружеских связей с ассоциациями в области защита ветеранов-инвалидов».

Соболезнования в связи с гибелью Ковачевича также выразил министр внутренних дел Братислав Гашич. «Мы будем помнить его прежде всего как хорошего человека, но также как преданного и ответственного профессионала», — отметил он.

По данным МВД Сербии, ДТП случилось минувшей ночью, недалеко от города Пожаревац, который расположен к юго-востоку от Белграда. Произошло столкновение автомобиля Peugeot 508 и грузовика Man. Кроме Ковачевича, погиб еще один человек, как уточняет ведомство, водитель с инициалами Д.Б. 1957 года рождения.

Ковачевичу был 31 год. Как отмечает журнал «Международная жизнь» (издается МИДом России), белградский Центр сербско-русского сотрудничества, который возглавлял Милош Ковачевич, объединяет отдельные направления деятельности двух стран в области экономики, дипломатии, спорта, культуры и образования.

Ковачевич – обладатель специальной медали и грамоты от президента России Владимира Путина за организацию участия более 200 молодых людей из Сербии во Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи, отмечает издание.