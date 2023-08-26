В мэрии поделились планами по развитию столичного метро до 2030 года

Фото: Владимир Новиков / АГН «Москва»

Столичные власти рассчитывают, что к 2030 году примерно 90% горожан будут иметь доступ к станциям столичного метрополитена в нескольких шагах от дома. Об этом сообщил вице-мэр Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в рамках Московского урбанистического форума.

По словам заммэра, в настоящее время на стадии строительства на территории столицы находятся более 45 км новых линий и 20 станций метро, а также три новых электродепо.

«В наших планах до 2030 года запроектировать и построить 94 км линий, 42 станции и шесть электродепо, — подчеркнул руководитель столичного градостроительного комплекса. — Это позволит нам обеспечить высокую пешую доступность станций практически для всех жителей Москвы».

Также Бочкарев уточнил, что на данный момент продолжаются работы по строительству Троицкой и Рублево-Архангельской линий, а также по продлению Сокольнической линии до станции «Потапово».

Глава Стройкомплекса напомнил, что за последние 12 лет в Москве построили 109 станций рельсового транспорта: метро и городской электрички. При этом ключевым событием этого года, по мнению Бочкарева стало завершение мегапроекта мирового уровня — Большой кольцевой линии метро.

Вице-мэр отметил, что уже сейчас использование БКЛ позволило сократить напряженность пассажиропотока на действующей Кольцевой линии метро на 25% за три месяца, и это количество только растет. А инвестиции, вложенные в строительство БКЛ, уже окупились.

«Этого удалось достичь косвенными налогами на недвижимость, на оборот со строительных работ, выплатами зарплат», — уточнил Андрей Бочкарев.

Напомним, длина Большой кольцевой линии составляет более 70 км, в ее состав входит 31 станция, движение по полному ходу кольца было открыто 1 марта этого года.