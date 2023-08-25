Суд выпустил по УДО сбившую троих детей в Москве девушку

Валерия Башкирова (Фото: moscowcourts / Telegram)

Скопинский районный суд в Рязанской области удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Валерии Башкировой, которая в 2021 году сбила троих детей в московском районе Солнцево. Тогда двое из пострадавших детей погибли.

Башкирова 15 ноября 2021 года была приговорена к пяти годам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Государственное обвинение просило отправить ее в исправительную колонию общего режима на шесть лет и лишить права водить автомобиль на три года. В итоге срок ограничения по вождению сократили до двух с половиной лет.



Суд также частично удовлетворил иски пострадавшей стороны и обязал Башкирову выплатить 4 млн руб.



16 июля девушка ехала по улице Авиаторов в районе Солнцево на западе Москвы на автомобиле Mazda и не уступила дорогу двум взрослым с тремя детьми, которые переходили дорогу по нерегулируемому переходу. Она сбила двоих детей четырех и пяти лет, а также коляску, где находился ребенок девяти месяцев.



После ДТП на девушку возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения (ч. 1 ст. 264), ей грозило до двух лет лишения свободы. Однако после того, как один из пострадавших детей умер в больнице, Башкировой предъявили обвинение по ч. 3 этой же статьи (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека). Максимальное наказание по ней — до пяти лет тюрьмы.



Смерть второго ребенка привела к ужесточению статьи обвинения до ч. 5 ст. 264 Уголовного кодекса — нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. В итоге Башкирову осудили именно по этой статье.