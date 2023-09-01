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Большинство россиян заявили, что помнят имя своего первого учителя

SuperJob: 97% россиян помнят имя своего первого учителя
Фото: Андрей Гребнев / Global Look Press
Фото: Андрей Гребнев / Global Look Press

Большинство россиян (97%) помнят, как звали их первого школьного учителя, следует из данных открытого опроса, который проводил сервис SuperJob (результаты есть у РБК).

Имя и отчество своего учителя в первом классе помнят 99% россиян в возрасте до 34 лет, среди опрошенных других возрастов доля помнящих имя первого педагога меньше. При этом женщины чаще мужчин отвечали на вопрос «Помните ли вы, как звали вашего первого школьного учителя?» утвердительно (98 против 96%).

Чем выше доход участников опроса, тем больше среди них тех, кто до сих пор помнит своего первого учителя, показал опрос. Так, среди россиян с заработком менее 50 тыс. руб. первого учителя помнят 96%, а среди опрошенных с зарплатой выше 80 тыс. руб. — 99%.

Всего 3% россиян отметили, что забыли имя и отчество учителя, встретившего их в первом классе. Такой вариант ответа выбрали 4% мужчин и 2% женщин.

Сервис также приводит комментарии, которые участники опроса оставляли о своих первых учителях: «Добрейшей души женщина!»; «Заботливая, в меру
строгая, хорошо объясняла».

Опрос проводился в России с 21 по 24 августа. В нем приняли участие 1600 человек в возрасте от 18 лет из всех федеральных округов. В результатах не учитывались ответы тех, кто учился в школе заочно, онлайн или дома.

В 2022 году ВЦИОМ выяснил, что среди необходимых для учителя качеств россияне выделяют доброту и уважение к детям, а также порядочность, справедливость и объективность.

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Участники опроса оценили положение педагогов в обществе в среднем на 3,19 балла по пятибалльной шкале, их доход — на 2,73 балла. При этом профессию учителя россияне считают скорее женской.

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