branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 25 августа
EUR ЦБ: 102,47 (+0,23) Инвестиции, 24 авг, 17:33 Курс доллара на 25 августа
USD ЦБ: 94,4 (-0,04) Инвестиции, 24 авг, 17:33
Много света: где найти квартиру с окнами в пол РБК и ПИК, 09:59
В Индии нашли останки пропавшей в 2018 году телеведущей Общество, 09:52
WSJ рассказала о последней поездке Пригожина в Африку Политика, 09:51
Балицкий объяснил, почему ВСУ не наносят удары по Запорожской АЭС Политика, 09:50
Mastercard и Binance прекратят сотрудничество по криптовалютным картам Крипто, 09:41
Силовик пострадал при задержании мигранта со стрельбой в Хабаровске Общество, 09:32
Рынок гибких офисов в Ереване изменился. Что он предлагает сегодня Pro, 09:32
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Ракова сообщила о 8 тыс. проведенных Москвой тренингов по гибким навыкам Город, 09:30
Amnesty International призвала наказать главу RFEF после поцелуя игрока Спорт, 09:26
Как уловить креативный дух Казани РБК Стиль и МТС Travel, 09:10
Трамп вернулся в Twitter после двух лет отсутствия и тюрьмы Политика, 09:02
В ФАС начали поступать жалобы на платную раздачу интернета Технологии и медиа, 09:00
Как быстро успокоиться перед собеседованием: четыре приема Pro, 08:57
Следствие попросило продлить арест обвиняемой в убийстве Татарского Политика, 08:52
Общество ,  
0 

В Индии нашли останки пропавшей в 2018 году телеведущей

В Индии спустя пять лет обнаружили останки пропавшей телеведущей
Сальма Султан Лашкар
Сальма Султан Лашкар (Фото: salmasultanamks / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

В Индии полиция Корбы, штат Чхаттисгарх, обнаружила тело, предположительно, телеведущей Сальмы Султаны, которая пропала без вести пять лет назад, сообщает газета Indian Express.

Для поиска следователи допросили подозреваемых и проанализировали данные со спутников, сервисов Google Maps и георадаров, чтобы точно определить место для раскопок.

Тело нашли под автомагистралью в городе Корба в ходе 11-часовой операции. Скелет, завернутый в одеяло, был закопан на глубине около 8 м. В настоящее время проводится анализ ДНК найденных останков с целью точно идентифицировать личность погибшей.

По версии следствия, 30-летнюю ведущую новостей убил в октябре 2018 года ее сожитель — 37-летний владелец фитнес-клуба и тренер Мадху Саху.

В полиции считают, что Саху и Султана поссорились на почве ревности и финансовых разногласий. Саху задушил ведущую, после они с сообщниками избавились от тела — закопали его у моста под Корбой, где позже построили шоссе. Все подозреваемые в причастности к убийству девушки задержаны полицией.

Теги
обнаружили тело Индия телеведущая
Материалы по теме
Следствие попросило продлить арест обвиняемой в убийстве Татарского
Политика
В Москве-реке нашли тело четвертого пропавшего диггера
Общество
В Екатеринбурге нашли тело мужчины, бросившего 5-летнюю дочь во дворе
Общество