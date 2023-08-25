В Индии нашли останки пропавшей в 2018 году телеведущей
В Индии полиция Корбы, штат Чхаттисгарх, обнаружила тело, предположительно, телеведущей Сальмы Султаны, которая пропала без вести пять лет назад, сообщает газета Indian Express.
Для поиска следователи допросили подозреваемых и проанализировали данные со спутников, сервисов Google Maps и георадаров, чтобы точно определить место для раскопок.
Тело нашли под автомагистралью в городе Корба в ходе 11-часовой операции. Скелет, завернутый в одеяло, был закопан на глубине около 8 м. В настоящее время проводится анализ ДНК найденных останков с целью точно идентифицировать личность погибшей.
По версии следствия, 30-летнюю ведущую новостей убил в октябре 2018 года ее сожитель — 37-летний владелец фитнес-клуба и тренер Мадху Саху.
В полиции считают, что Саху и Султана поссорились на почве ревности и финансовых разногласий. Саху задушил ведущую, после они с сообщниками избавились от тела — закопали его у моста под Корбой, где позже построили шоссе. Все подозреваемые в причастности к убийству девушки задержаны полицией.