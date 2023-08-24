Умер сын Пабло Пикассо

Сын Пабло Пикассо Клод Руис Пикассо умер в Швейцарии в возрасте 76 лет, сообщает Agence France-Presse со ссылкой на его адвоката Жан-Жака Нойера. Причину смерти он не назвал.

Клод Руис Пикассо управлял поместьем Пикассо с 1989 года по июль 2023 года. После этого он передал дела своей сестре Паломе.

У Пикассо было четверо детей, отмечает агентство. Его старший сын Поль от брака с балериной Ольгой Хохловой умер в 1975 году. Майя, его дочь от французской модели Мари-Терез Вальтер, умерла в 2022 году. Клод и Палома были его детьми от французской художницы Франсуазы Жило.

Клод работал фотожурналистом в журналах Time Life, Vogue и Saturday Review. В 2011 году он был награжден французским Орденом Почетного легиона за свою личную работу в качестве фотографа, кинематографиста и художника, а также за усилия по управлению наследием своего отца.