Россия дала Кубе отсрочки по кредиту на строительство ТЭС

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Россия предоставила Кубе возможность отсрочить платежи по кредиту на строительство тепловой электростанции. Соответствующие изменения в двустороннее межправсоглашение, датированное 2015 годом, опубликованы на официальном портале правовых актов.

При этом поправки были подписаны еще в апреле. Куба получила возможность отложенной оплаты процентов в размере около €1,4 млн: изначально эту сумму надо было оплатить до 28 февраля 2022 года, теперь речь идет об одном платеже 15 июня 2025 года. Кроме того, теперь плата должна происходить в рублях.

Сумму по процентам, которую Куба должна была заплатить с 1 марта до конца 2022 года, она сможет начать выплачивать с 15 июня 2028 года по середину декабря 2040 года.

Основной долг, ряд отсроченных платежей и капитализированных процентов, которые Куба должна была заплатить с января этого года по конец 2027 года, сдвигается с середины июня 2028 года по середину декабря 2040 года. В течение этого года выплаты должны происходить каждые полгода.

Кредитное соглашение на €1,2 млрд было подписано в 2015 году для строительства ТЭС «Максимо Гомес» и «Восточная Гавана». Предполагалось, что реализацией проекта с российской стороны займется «Интер РАО — Экспорт». Со стороны России договор подписал министр финансов Антон Силуанов, а со стороны Кубы зампред совета министров Кубы Рикардо Кабрисас.