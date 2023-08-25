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Ракова сообщила о 8 тыс. проведенных Москвой тренингов по гибким навыкам

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Новости Москвы
Анастасия Ракова
Анастасия Ракова (Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы)

С начала 2019 года и по сегодняшний день столичная служба занятости провела 8 тыс. тренингов по успешному трудоустройству, которые посетили более 130 тыс. москвичей. Такими данными поделилась заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Понимание и развитие универсальных личностных компетенций — важные составляющие построения успешной карьеры. На современном рынке труда гибкие навыки ценятся работодателями наравне с профессиональными, а в некоторых сферах становятся решающим фактором при трудоустройстве», — рассказала Ракова. Выявлять и развивать подобные навыки помогают карьерные эксперты центров «Моя работа» и специализированного центра «Моя карьера».

В список гибких навыков (или же soft skills) входят эмоциональный интеллект, критическое мышление, тайм-менеджмент, адаптивность, самопрезентация и тому подобное. Эти скиллы необходимы сейчас любому современному человеку, где бы он ни работал, и в библиотеке столичной службы занятости есть порядка 300 бесплатных тренингов по эффективному трудоустройству, доступных каждому москвичу. По данным столичных властей, их прохождение повышает шанс на успешное трудоустройство на 30%. Тройку лидеров по популярности среди этих курсов занимают занятия по составлению и продвижению резюме, мероприятия по выстраиванию комфортных и продуктивных отношений с коллегами, а также тренинги по отработке навыков самопрезентации.

«Сегодня работодатели ожидают от кандидатов не только высокой профессиональной квалификации, но и развитых универсальных личностных компетенций, — уверен директор службы занятости населения Москвы Андрей Тарасов. — Гибкие навыки — это фундамент, необходимый для успешного трудоустройства и построения карьеры. Сегодня мы предлагаем горожанам линейку из более 300 тренингов, мастер-классов и деловых игр. На мероприятиях наши карьерные эксперты помогают соискателям развить необходимые компетенции, отработать их на практике и повысить свою конкурентоспособность».

Служба занятости населения Москвы состоит из 59 офисов, расположенных преимущественно в центрах госуслуг «Мои документы». Есть и четыре специализированных отделения — два флагманских центра на улицах Щепкина и Куусинена, центр для начинающих предпринимателей на Шаболовке и центр «Моя карьера» для молодежи, пожилых и людей с инвалидностью, расположенный на улице Сергия Радонежского.

Теги
развитие карьеры навыки Анастасия Ракова служба занятости населения Москва