Франция усилит контроль за иностранными инвестициями в местный бизнес

Вид на деловой квартал Дефанс в Париже (Фото: Dominique Charriau / Getty Images)

Париж планирует ужесточить контроль над иностранными инвестициями в бизнес страны, чтобы защитить стратегические отрасли, заявил министр финансов Брюно Ле Мэр, передает Bloomberg.

«Потенциал использования наших технологий и ноу-хау никогда не был таким высоким», — заявил Ле Мэр. Он добавил, что Франция не будет инвестировать в развитие технологий и обучение только для того, чтобы разработки были украдены.

Контроль может также распространиться на компании, которые занимаются добычей и переработкой сырья, а также на филиалы иностранных фирм — для борьбы с уклонением от проверок.

По словам министра, франция планирует сохранить уровень 10%, при котором начинается контроль неевропейских организаций, которые приобрели доли в стратегических компаниях страны.

В июне президент Франции Эмманюэль Макрон выступил с идеей развивать сферу искусственного интеллекта (ИИ). Он выступил с идеей стать мировым лидером в области генеративного ИИ, то есть нейросетей, которые могут генерировать текст, изображения и писать коды, как ChatGPT и Midjorney.