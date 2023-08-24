Ликсутов оценил эффект от продления Солнцевской линии метро до Внуково

Фото: Ведяшкин Сергей / АГН «Москва»

В ближайшее время столичный метрополитен начнет перевозить пассажиров по новому участку Солнцевской линии — впервые в России у воздушной гавани (в данном случае это аэропорт Внуково) появится собственная станция метро. Это серьезно упростит путешественникам путь от и до аэропорта. Об этом сообщил заммэра в правительстве Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, новый участок Солнцевской линии улучшит транспортное обслуживание в перспективе 350 тыс. человек, которые будут жить и работать в близлежащих районах, а также миллионов пассажиров аэропорта Внуково.

Например, путь от «Делового центра» до «Аэропорта Внуково» сократится в 1,5 раза и займет всего 40 минут, а до станции «Мичуринский проспект» Большой кольцевой линии можно будет доехать за 23 минуты.

Кроме того, вице-мэр отметил, что благодаря продлению этой ветки столичной подземки значительно разгрузятся магистрали, расположенные в непосредственной близости от аэропорта Внуково. В частности, до 5% станет свободнее на Киевском шоссе и до 12% — на Боровском.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы продлеваем Солнцевскую линию до аэропорта Внуково. Появление скоростного транспорта даст импульс для развития ближайших территорий», — подчеркнул Максим Ликсутов.

При этом у пассажиров останется возможность выбирать наиболее удобный маршрут до аэропорта: «Аэроэкспрессы» продолжат курсировать до Внуково.

На новом отрезке «желтой» ветки протяженностью 4,9 км построили и готовят к открытию две станции — «Пыхтино» и «Аэропорт Внуково». Между ними поезда будут выходить на поверхность, проезжать по метромосту длиной 460 м над рекой Ликовой и снова уходить под землю.

Ликсутов напомнил, что недавно на этом участке в тестовом режиме проехали первые поезда. Это обязательное условие для открытия новых участков Московского метрополитена, что поможет обеспечить безопасность будущих поездок. Специальные составы позволяют проверить габариты новых тоннелей, состояние пути и рельсов, готовность контактной сети, корректность работы автоматических устройств и связи с диспетчером.