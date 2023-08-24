Собянин представил на урбанфоруме основные направления развития Москвы

Сергей Собянин (Фото: Никеричев Андрей / АГН «Москва»)

Мэр Москвы Сергей Собянин на деловой сессии Московского урбанистического форума в «Зарядье» представил основные направления развития столицы.

Глава города отметил, что московская агломерация — одна из крупнейших в мире и для ее развития необходимо реализовать ряд масштабных программ: создание качественной городской среды, улучшение системы образования, сферы здравоохранения, культуры и спорта. Также внимание нужно уделить системе социальной защиты жителей города, программе реновации жилого фонда и промышленных зон, цифровой трансформации.

«Проект «Москва» — это как сделать наш город самым крутым, лучшим городом мира, — подчеркнул глава города. — Несмотря на огромное количество сложностей, проблем, кризисов, которые мы проходим вместе со страной, мы побеждаем, мы решаем эти проблемы и становимся еще сильнее. Наша сегодняшняя задача — укреплять свое лидерство и, конечно, работать на победу».

Градоначальник также поделился планами строительства новых линий и станций городского метрополитена, расширения системы Московских центральных диаметров (МЦД), что позволит сформировать новый каркас транспортной системы Москвы.