Партию гашиша на ₽2 млрд. изъяли у контрабандистов в Ленобласти

Фото: Федеральная таможенная служба России

В Ленинградской области у контрабандистов изъяли партию гашиша, составлявшую 812 кг наркотика, которую незаконно перевозили на территорию Российской Федерации. Информация об этом появилась на сайте Федеральной таможенной службы России.

Сотрудниками Северо-Западного таможенного управления «остановлен тягач с полуприцепом, прибывший из Эстонии». «В оснащенном тайниками транспортном средстве обнаружены 265 полимерных пакетов с наркотическим средством», — сообщили в ведомстве.

По данным ФТС, преступная группа, осуществлявшая перевозку, состояла из граждан Литвы, а стоимость изъятой партии оценили в 2 млрд. рублей.

Против задержанных возбуждено уголовное дело по статье 229.1 Уголовного кодекса — контрабанда наркотических средств. По этой статье им грозит до 20 лет лишения свободы.