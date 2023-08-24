Бразилия предложила Аргентине перейти на юань в двусторонней торговле

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Правительство Бразилии предложило Аргентине использовать китайский юань в качестве гарантийного инструмента в двусторонней торговле вместо доллара. Об этом заявил министр финансов Бразилии Фернанду Аддад — его слова приводит агентство Bloomberg.



План, предложенный Бразилией, состоит в том, что первоначально она гарантирует торговлю на сумму от $100 млн до $140 млн при помощи национального банка Banco do Brasil SA, который будет осуществлять обмен юаня на бразильский реал для оплаты экспортерам. Этот план правительство хочет протестировать, прежде чем принимать решение о его расширении.



«Это пойдет на пользу бразильским экспортерам. Будет отличной новостью, если Аргентина согласится», — сказал Аддад 23 августа в ходе саммита стран БРИКС.



27 апреля 2023 года из-за нехватки валютных резервов Аргентина перешла на оплату китайского импорта в юанях и активировала с Пекином своп-линию, которая позволяет обменивать валюту между странами по фиксированному курсу. Об этом на своей странице в соцсети X (тогда — Twitter) сообщил министр экономики Аргентины Серхио Масса. Для Аргентины использование юаня также упростило выплату кредитов Международному валютному фонду, долг по кредиту в $44 млрд перед которым страна все еще возвращает.