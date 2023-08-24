Смыло дома с горы: в Индии оползень обрушил жилые здания

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В индийском штате Химачал-Прадеш в Гималаях из-за сильных дождей с гор сходят оползни. В районе Кулу обрушилось многоэтажное здание — на кадрах видно, что оно сползло вниз по склону и рухнуло. Как сообщает индийский портал NDTV, власти выявили угрозу обрушения за два дня и эвакуировали людей оттуда. Тем не менее за последние пять дней из-за непрекращающихся дождей в Индии погибли 72 человека, пишет Associated Press.