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Катастрофа самолета Пригожина ,  
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Тела погибших при крушении самолета Пригожина доставили в Тверь

Погибших при крушении бизнес-джета Пригожина доставили в Тверь
Сюжет
Катастрофа самолета Пригожина
Фото: Антон Ваганов / Reuters
Фото: Антон Ваганов / Reuters

Тела погибших при крушении самолета основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина доставили в Тверь, передает MSK1.ru.

По данным издания, к Тверскому областному бюро судебно-медицинской экспертизы приехали полиция и четыре машины: три «Бургона» и один УАЗ СГР.

Корреспондент издания сообщил, что полицейские запрещают вести съемку и проверяют пресс-карты у журналистов.

Бизнес-джет Embraer Legacy разбился на северо-западе Тверской области — возле населенного пункта Куженкино в Бологовском районе вечером 23 августа. По данным МЧС, на борту находились десять человек, в том числе три члена экипажа — все погибли.

Росавиация опубликовала список пассажиров самолета, среди них — Пригожин и командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин. Телеканал Al Jazeera передавал, что на месте крушения нашли телефон основателя ЧВК, но его тело пока не идентифицировали.

Следственный комитет завел уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ст. 236 УК).

Источники РБК в правоохранительных органах сообщали, что следствие рассматривает различные версии крушения самолета, включая «внешнее воздействие» и ошибку пилота.

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Евгений Пригожин Тверь тела погибших экспертиза
Евгений Пригожин фото

Евгений Пригожин

бизнесмен, владелец группы «Конкорд» и ЧВК «Вагнер»

1 июня 1961 года
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