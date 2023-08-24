branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 24 августа
EUR ЦБ: 102,25 (-0,33) Инвестиции, 23 авг, 17:08 Курс доллара на 24 августа
USD ЦБ: 94,44 (+0,3) Инвестиции, 23 авг, 17:08
В БРИКС пригласили шесть новых стран Политика, 11:19
Разбился самолет с Евгением Пригожиным на борту. Главное Общество, 11:07
В Хабаровске полиция задержала подозреваемого в хищении у пожилых Общество, 11:01
Как резюмировать любую информацию менее чем за 60 секунд Pro, 10:58
Бывший адвокат Трампа договорился о залоге в $150 тыс. Политика, 10:57
Рейтинг российских майнинг-компаний по выручке, объемам мощности РБК Крипто, 10:54
Рантье стали чаще отказывать квартирантам в аренде из-за растущего спроса Недвижимость, 10:54
Учитесь новому с РБК Pro
До -75% на образовательные опции, подписку и интенсивы
Купить со скидкой
Pantera Capital спрогнозировала рост биткоина до $148 тыс. после халвинга Крипто, 10:51
В Польше заявили, что ЧВК «Вагнер» представляет угрозу и без Пригожина Политика, 10:48
Обращение Путина к лидерам стран и организаций на БРИКС. Видео Политика, 10:43
Где в Москве встречаются краснокнижные животные, птицы и растения РБК и ДПиООС, 10:41
Эксперты оценили опасность для России сливаемой с «Фукусимы» воды Общество, 10:36
Не стой на пути: почему у компаний в России хромает логистика Pro, 10:27
В НХЛ подписали контракт с рекордной зарплатой Спорт, 10:23
Общество ,  
0 

В Хабаровске полиция задержала подозреваемого в хищении у пожилых

В Хабаровске полиция задержала подозреваемого в хищении у пожилых
Video

В Хабаровске полиция задержала подозреваемого в хищении денег у пенсионеров на сумму 225 тыс. рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По предварительной информации, злоумышленники обзванивали пожилых женщин, представляясь их знакомыми. Они заявляли, что попали в аварию на дороге, и просили срочно помочь им деньгами, чтобы компенсировать причиненный ущерб, и передать средства через доверенное лицо.

После этого к женщинам приезжал курьер в темных очках и медицинской маске, забирал деньги и переводил их организаторам схемы, за что получал около 10% похищенного. Мужчину задержали после обыска его жилища и машины, где нашли мобильные телефоны и банковские карты, доказывающие его причастность к схеме.

«Во время доследственной проверки установлено, что мужчина является подозреваемым в совершении семи аналогичных эпизодов противоправной деятельности», – сообщило МВД.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 159 (мошенничество). Мужчине грозит наказание до пяти лет лишения свободы. Мерой пресечения для подозреваемого избран запрет определенных действий.

Теги
Хабаровск хищения полиция
Материалы по теме
Треть пожилых россиян заявили о необходимости постоянно экономить
Общество
Профсоюзы предложили отправлять безработных пожилых людей на пенсию
Общество
«Московское долголетие»: как в столице развивают экосистему для пожилых
Общество