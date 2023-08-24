В Хабаровске полиция задержала подозреваемого в хищении у пожилых

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В Хабаровске полиция задержала подозреваемого в хищении денег у пенсионеров на сумму 225 тыс. рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По предварительной информации, злоумышленники обзванивали пожилых женщин, представляясь их знакомыми. Они заявляли, что попали в аварию на дороге, и просили срочно помочь им деньгами, чтобы компенсировать причиненный ущерб, и передать средства через доверенное лицо.

После этого к женщинам приезжал курьер в темных очках и медицинской маске, забирал деньги и переводил их организаторам схемы, за что получал около 10% похищенного. Мужчину задержали после обыска его жилища и машины, где нашли мобильные телефоны и банковские карты, доказывающие его причастность к схеме.

«Во время доследственной проверки установлено, что мужчина является подозреваемым в совершении семи аналогичных эпизодов противоправной деятельности», – сообщило МВД.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 159 (мошенничество). Мужчине грозит наказание до пяти лет лишения свободы. Мерой пресечения для подозреваемого избран запрет определенных действий.