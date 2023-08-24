«Коммерсантъ» узнал о решении снести постройки на трети «Горбушки»

ТЦ «Горбушкин двор» (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил иск мэрии города и департамента городского имущества к компании «МТЗ «Рубин», владеющей торговым центром «Горбушкин двор», о сносе самовольных построек. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные картотеки арбитражных дел.

Изначально в требованиях мэрии был полный снос автомойки (26 тыс. кв. м) и парковки (28 тыс. кв. м) на территории ТЦ, но эти требования удовлетворены не были.

В итоге суд обязал собственника объекта снести самовольные постройки на площади 18 тыс. кв. м в основном здании комплекса, часть автомойки на 1,2 тыс. кв. м и часть парковки на 1,3 тыс. кв. м. Общая площадь торгового комплекса — 60,8 тыс. кв. м. При этом права собственности МТЗ «Рубин» на эти площади суд признал отсутствующими.

Позже на решение суда подал апелляционную жалобу Россельхозбанк, который в 2013–2014 годах выдал МТЗ «Рубин» кредиты на $440 млн. Сейчас сумма требований составляет 25 млрд руб., но рыночная стоимость объекта едва ли сможет покрыть долг компании перед банком. Ранее стоимость комплекса оценивали в 9–11 млрд руб.

Торговый центр «Горбушкин двор» открылся на западе Москвы на Багратионовском проезде в 2002 году. У объекта несколько раз менялись владельцы. Так, в 2017 году глава нефтяной компании «Русь ойл» Сергей Подлисецкий продал торговый комплекс Виктору Харитонину, акционеру «Фармстандарта», крупнейшего в России производителя лекарств. Сумма сделки составила $500 млн.