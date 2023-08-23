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В день любви на Московском урбанфоруме зарегистрировали 60 браков

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Новости Москвы
Фото: пресс-центр Московского урбанистического форума в Гостином Дворе
Фото: пресс-центр Московского урбанистического форума в Гостином Дворе

В Гостином Дворе в рамках Московского урбанистического форума прошли свадебные церемонии с участием звездных регистраторов. Одновременно в пяти залах артисты театра и кино, певцы и шоумены вместе с ведущими торжественных церемоний московских загсов провели регистрации брака для 60 пар. Об этом сообщила начальник управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева.

Ведущими свадебных церемоний стали участники группы «Марсель», Юлианна Караулова, ST, Chris Yank, Анна Семенович и Катерина Шпица. Они не только вручили молодоженам свидетельства о браке, но и исполнили свои музыкальные хиты. А в большом зале «Москва» настроение для новобрачных создавал ансамбль классической музыки.

День любви на МУФ-2023 в Гостином Дворе День любви на МУФ-2023 в Гостином Дворе День любви на МУФ-2023 в Гостином Дворе День любви на МУФ-2023 в Гостином Дворе День любви на МУФ-2023 в Гостином Дворе День любви на МУФ-2023 в Гостином Дворе День любви на МУФ-2023 в Гостином Дворе

По словам Уханевой, среди молодоженов, решивших связать себя узами брака в «красивую» дату — 23.08.23, не только москвичи, но и пары, которые специально приехали на площадку в Гостином Дворе из других городов. Среди поженившихся также были две пары молодоженов — участников проекта «Московское долголетие».

Ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, анонсируя программу Дня любви, как назвали этот праздник организаторы, отметила, что молодожены с энтузиазмом восприняли шанс пожениться на площадке в Гостином Дворе — около 90% заявок на заключение брака было получено в первые пять дней после открытия приема.

«Это особенные церемонии, которые помогают вести известные артисты, а в подарок пары получают семейные гербы, созданные нейросетью, — подчеркнула глава столичного ЗАГС. — Также мы проводим сегодня Бал влюбленных, в котором примут участие 150 супружеских пар, а все москвичи получат возможность принять участие в танцевальном мастер-классе профессиональных хореографов».

Для брачующихся церемония стоила так же, как обычно: нужно было только заплатить стандартную госпошлину, которая составляет 350 руб.

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(Видео: пресс-центр МУФ-2023 в Гостином Дворе)
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Московский урбанистический форум проходит в Гостином Дворе до 10 сентября. Ознакомиться с программой форума, а также с экспозициями выставочного пространства можно на официальном сайте мероприятия.

Теги
загс Москвы Гостиный двор бракосочетание урбанистический форум