Ракова рассказала про упрощение вызова врача на дом после визита скорой

Анастасия Ракова (Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы)

Сотрудники скорой помощи по завершении вызова к пациенту, который нуждается в приходе врача на дом, теперь могут передавать заявку в городскую поликлинику на вызов специалиста через ЕМИАС в электронном виде при помощи своих цифровых планшетов. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Это может потребоваться в ситуации, если состояние человека не требует неотложной госпитализации в стационар, однако ему необходимы дальнейшее наблюдение и консультация специалиста», — уточнила Ракова.

По словам вице-мэра, это нововведение упрощает взаимодействие между столичными скорыми и городскими поликлиниками, а также сокращает время передачи заявок на вызов врача и, соответственно, время ожидания специалиста пациентом.

Ранее подобные заявки передавались через диспетчеров уже после возвращения бригад на подстанции. Сотрудники скорой помощи фиксировали на бумаге список тех, кому следует вызвать врача на дом, а диспетчер оформлял заявки в городские поликлиники, к которым прикреплены пациенты.

По такому же принципу организован процесс обработки заявки при звонке пациента в скорую помощь. Если в ходе общения диспетчер по телефону 103 понимает, что состояние человека не требует срочного выезда бригады скорой, он подключает врача, который после дополнительного опроса принимает решение о необходимости выезда скорой помощи или необходимости вызвать к пациенту врача из поликлиники и автоматизировано передает эту информацию в ЕМИАС.

После введения электронной записи на прием, а затем и электронной медкарты (ЭМК) оснащение медработников цифровыми планшетами — еще один существенный шаг в цифровизации столичного здравоохранения, уверен главврач консультативно-диагностической поликлиники № 121 Андрей Тяжельников. «Мобильная работа врачей в цифровом пространстве в разы повышает преемственность данных, обеспечивает их сохранение и доступность на всех этапах, — отметил он. — Таким образом, цифровой планшет становится еще одним необходимым повседневным инструментом в работе врача, это качественный скачок в повышении оперативности медицинской помощи, где главная цель — сохранение здоровья пациента».

Напомним, что благодаря интеграции столичной станции скорой и неотложной помощи с ЕМИАС врачи и фельдшеры могут еще до приезда к пациенту в своих цифровых планшетах, подключенных к системе, ознакомиться с его электронной медкартой, в специальном разделе которой отображаются критически важные показатели здоровья пациента, включая «сигнальные диагнозы».