branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 24 августа
EUR ЦБ: 102,25 (-0,33) Инвестиции, 23 авг, 17:08 Курс доллара на 24 августа
USD ЦБ: 94,44 (+0,3) Инвестиции, 23 авг, 17:08
Стоит ли покупать недвижимость в Казахстане: цены, доходность, подвохи Pro, 09:44
В России одобрили первую ипотеку по QR-коду Недвижимость, 09:30
Ракова рассказала про упрощение вызова врача на дом после визита скорой Город, 09:30
Как расчистить место для того, что правда важно — метод уборки Мари Кондо Pro, 09:25
Лукашенко пожелал украинцам «бесценный и такой нужный мир» Политика, 09:25
Как уловить креативный дух Казани РБК Стиль и МТС Travel, 09:10
Япония начала сброс воды с АЭС «Фукусима-1» Общество, 09:07
Учитесь новому с РБК Pro
До -75% на образовательные опции, подписку и интенсивы
Купить со скидкой
Плохой сценарий: сможет ли забастовка в Голливуде погубить Disney Pro, 09:04
Milliyet узнала о возможной встрече с Россией по зерновой сделке Политика, 09:00
Месси впервые не забил гол за «Интер Майами» и прервал семиматчевую серию Спорт, 08:59
Какие квартиры покупают для большой семьи РБК и ПИК, 08:40
«Я впариваю фигню»: какие убеждения мешают менеджерам продавать больше Pro, 08:36
В детском лагере в Бурятии отравились 26 детей Общество, 08:30
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 08:18
Город ,  
0 

Ракова рассказала про упрощение вызова врача на дом после визита скорой

Сюжет
Новости Москвы
Анастасия Ракова
Анастасия Ракова (Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы)

Сотрудники скорой помощи по завершении вызова к пациенту, который нуждается в приходе врача на дом, теперь могут передавать заявку в городскую поликлинику на вызов специалиста через ЕМИАС в электронном виде при помощи своих цифровых планшетов. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Это может потребоваться в ситуации, если состояние человека не требует неотложной госпитализации в стационар, однако ему необходимы дальнейшее наблюдение и консультация специалиста», — уточнила Ракова.

По словам вице-мэра, это нововведение упрощает взаимодействие между столичными скорыми и городскими поликлиниками, а также сокращает время передачи заявок на вызов врача и, соответственно, время ожидания специалиста пациентом.

Ранее подобные заявки передавались через диспетчеров уже после возвращения бригад на подстанции. Сотрудники скорой помощи фиксировали на бумаге список тех, кому следует вызвать врача на дом, а диспетчер оформлял заявки в городские поликлиники, к которым прикреплены пациенты.

По такому же принципу организован процесс обработки заявки при звонке пациента в скорую помощь. Если в ходе общения диспетчер по телефону 103 понимает, что состояние человека не требует срочного выезда бригады скорой, он подключает врача, который после дополнительного опроса принимает решение о необходимости выезда скорой помощи или необходимости вызвать к пациенту врача из поликлиники и автоматизировано передает эту информацию в ЕМИАС.

После введения электронной записи на прием, а затем и электронной медкарты (ЭМК) оснащение медработников цифровыми планшетами — еще один существенный шаг в цифровизации столичного здравоохранения, уверен главврач консультативно-диагностической поликлиники № 121 Андрей Тяжельников. «Мобильная работа врачей в цифровом пространстве в разы повышает преемственность данных, обеспечивает их сохранение и доступность на всех этапах, — отметил он. — Таким образом, цифровой планшет становится еще одним необходимым повседневным инструментом в работе врача, это качественный скачок в повышении оперативности медицинской помощи, где главная цель — сохранение здоровья пациента».

Напомним, что благодаря интеграции столичной станции скорой и неотложной помощи с ЕМИАС врачи и фельдшеры могут еще до приезда к пациенту в своих цифровых планшетах, подключенных к системе, ознакомиться с его электронной медкартой, в специальном разделе которой отображаются критически важные показатели здоровья пациента, включая «сигнальные диагнозы».

Читайте на РБК Pro
Как расчистить место для того, что правда важно — метод уборки Мари Кондо
Ставка на $1 трлн: как Nvidia стала главным поставщиком «мозгов» для ИИ
Хакнули мобильное приложение: как остановить атаку на бизнес
Революционная теория мозга: как мы на самом деле мыслим
Теги
Врачи поликлиники Москва инновации в медицине Анастасия Ракова Скорая помощь