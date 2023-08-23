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В мэрии сообщили данные о востребованности нежилых помещений под бизнес

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Новости Москвы
Фото: Антон Белицкий / ТАСС
Фото: Антон Белицкий / ТАСС

На первых этажах введенных в эксплуатацию новостроек по программе реновации на севере столицы обустроено около 90% помещений под социально-бытовые сервисы и предприятия малого бизнеса, сообщил вице-мэр Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По словам заммэра, всего в новостройках из фонда реновации запроектировано 165 нежилых помещений, в 150 из них уже функционируют объекты социального и бытового назначения.

«Размещение на первых этажах предприятий малого бизнеса — кафе, бытовых сервисов — позволяет повысить качество и комфорт жизни новоселов, — подчеркнул глава столичного градостроительного комплекса. — К тому же это способствует экономическому развитию формируемых кварталов».

В свою очередь, декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгений Михайленко отметил, что жители столицы отмечают дефицит таких объектов, как магазин хозтоваров, мастерская по пошиву и ремонту одежды, продовольственный рынок, продуктовый магазин в доме. Эти учреждения позволяют горожанам сэкономить средства.

«Согласно результатам социологического исследования, москвичи довольны качеством городской среды, но им не хватает бытовых сервисов и хозяйственных магазинов в шаговой доступности от дома», — подчеркнул Михайленко.

По словам главы департамента градостроительной политики Москвы Сергея Левкина, благодаря разместившимся в домах объектам новоселы и жители соседних домов получили необходимую социальную инфраструктуру, расположенную в шаговой доступности.

«В Северном административном округе уже переданы под заселение 33 новостройки. Жители 64 домов находятся в процессе переезда или завершили его», — уточнил Левкин.

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Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале сообщил, что на севере столицы строятся и проектируются еще 58 домов. В целом новое жилье в рамках программы реновации в САО получат 109 тыс. жителей из 515 домов.

Теги
Москва реновация Коммерческая недвижимость Андрей Бочкарев