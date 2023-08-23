В мэрии оценили пассажиропоток на будущей Троицкой линии метро

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Порядка 450 тыс. жителей столицы окажутся в зоне обслуживания станций второй очереди строящейся Троицкой линии метро, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

«В состав участка продления Троицкой линии войдут шесть станций: «Сосенки», «Летово», «Десна», «Кедровая», «Ватутинки» и «Троицк», — уточнила глава ведомства. — Проект этого отрезка новой линии находится на финальной стадии разработки».

Княжевская добавила, что после запуска этой ветки метро проживающие вблизи к ее станциям горожане смогут ежедневно экономить в поездках около получаса. Ожидается, что общий пассажиропоток линии составит 1,5 млн человек.

Напомним, общая длина Троицкой линии метро составит около 40 км, она станет самой протяженной за границами МКАД. Новая ветка столичной подземки сможет привлечь около 100 тыс. человек ожидаемого ежедневного пассажиропотока и соединит платформы Московского центрального кольца (МЦК) с городским округом Троицк, пройдя через Южный, Юго-Западный, Троицкий и Новомосковский округа столицы.

В частности, станции «ЗИЛ» и «Крымская» станут пересадочными на одноименные станции МЦК. С «Новаторской» можно будет пересесть на Большую кольцевую линию (БКЛ) метро, а с «Академической» — на Калужско-Рижскую линию. На станции «Коммунарка» будет организован крупный пересадочный узел с Сокольнической линией.

Всего на ветке планируется построить 17 станций, которые в данный момент находятся на разных стадиях строительства. Ввод участков от станции «ЗИЛ» до «Коммунарки» намечен на 2024 год.