В Шереметьево из-за неисправности вернулся вылетевший в Сочи Boeing 737

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В московском аэропорту Шереметьево совершил посадку пассажирский Boeing 737, ранее вылетевший оттуда в Сочи.

«Самолет благополучно совершил посадку в 12:06 мск», — сообщили РБК в пресс-службе Шереметьево.

Ранее ТАСС сообщил, что вылетевший из Шереметьево Boeing 737, выполнявший рейс в Сочи, возвращается в аэропорт вылета из-за неисправности в системе кондиционирования.

«Пассажирский Boeing-737 рейсом в Сочи вернулся в аэропорт вылета из-за неисправности системы кондиционирования», — рассказал собеседник агентства.

Пресс-служба авиакомпании Smartavia сообщила РБК, что самолет вернулся, после того как в полете сработала сигнализация о проблеме в системе кондиционирования.

«Такое решение принял командир воздушного судна. Самолет провел в воздухе некоторое время, вырабатывая топливо до минимально допустимой посадочной массы. В 12:07 по московскому времени самолет совершил посадку в аэропорту Шереметьево», — говорится в сообщении.

В терминале в ожидании резервного борта сейчас находятся 183 пассажира. Вылет резервного самолета запланирован на 14:00 мск, сейчас он следует из Пулково в Шереметьево.

Причину срабатывания сигнализации выясняют специалисты, уточнили в пресс-службе.