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Ефимов анонсировал торги по реорганизации участка промзоны в Выхино

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Новости Москвы
Владимир Ефимов
Владимир Ефимов (Фото: пресс-служба КЭПиИЗО)

Начался прием заявок на участие в торгах на право заключения договора о комплексном развитии территории (КРТ) бывшей промзоны «Выхино» общей площадью 7,3 га, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По словам вице-мэра, инвестор, привлеченный по результатам торгов, сможет построить на выделенном под аукцион участке свыше 160 тыс. кв. м различной недвижимости. «Объем вложений в развитие площадки оценивается более чем в 15 млрд руб., — уточнил Ефимов. — Ежегодный бюджетный эффект составит свыше 247 млн руб., кроме того, тем самым в столице будет создано около 700 новых рабочих мест».

Как отметил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, на месте устаревших складов и других объектов инвестор сможет возвести не менее 150 тыс. кв. м жилья, из них 40 тыс. предусмотрено для реализации программы реновации.

«Здесь также появится почти 10 тыс. кв. м общественно-деловой недвижимости, включая здание Управления внутренних дел МВД России с кинологическим отделением», — подчеркнул Гаман.

Отметим, что в торгах могут принять участие все заинтересованные лица, в том числе региональные инвесторы, соответствующие как основным, так и дополнительным требованиям. Основное из них — наличие опыта строительства за последние пять лет в совокупном объеме не менее 10% от объема строительства, предусмотренного решением о КРТ. Также компания не должна быть банкротом, находиться в стадии ликвидации или иметь задолженность по налогам и сборам.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 28 сентября, торги запланированы на 10 октября. Напомним, что на данный момент в Москве в разных стадиях реализации находится 188 проектов КРТ общей площадью около 2,45 тыс. га.

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Москва редевелопмент промзоны Выхино Владимир Ефимов