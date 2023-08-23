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В Афрэксимбанке назвали срок удвоения объема торговли с Россией

Афрэксимбанк: объем торговли стран Африки с Россией удвоится до $40 млрд к 2026 году
Торговля между африканскими странами и Россией может вырасти в два раза, до $40 млрд, к 2026 году, заявил РБК исполнительный вице-президент Африканского экспортно-импортного банка
Джордж Эломби
Джордж Эломби (Фото: Алексей Лощилов / Росконгресс)

Прошедшие в Санкт-Петербурге в июле саммит и форум «Россия-Африка» помогут увеличить торговлю между африканскими странами и Россией в два раза, до $40 млрд, к 2026 году, заявил в интервью РБК исполнительный вице-президент Африканского экспортно-импортного банка (Афрэксимбанка) Джордж Эломби.

«Когда мы выходили на российский рынок в 2017 году, нашей целью было довести товарооборот до $40 млрд. Мы рады сообщить, что торговля между Россией и Африкой достигла уровня $19 млрд. Надеемся, что импульс от конференции (саммит и форум «Россия-Африка») позволит нам удвоить эту цифру до $40 млрд к концу 2026 года», — сказал Эломби.

Он пояснил, что в настоящий момент банк нацелен на сотрудничество в нефтегазовом секторе и в металлургии. «Есть несколько российских компаний по производству труб, партнерство с которыми, мы убеждены, могло бы укрепить африканский сталелитейный сектор. Мы ищем пути сотрудничества с этими компаниями в рамках действующего санкционного режима», — сказал Эломби.

Топ-менеджер Афрэксимбанка подчеркнул, что фокус этой организации в России направлен на продвижение торговли и средств производства, необходимых для индустриализации Африки. По его словам, Афрэксимбанк сотрудничает с такими компаниями, как «ФосАгро», «Уралкалий», «Еврохим», «Деметра» в рамках лицензий, которые разрешают поставки сельхозпродукции, в частности зерна и удобрений, в Египет, Танзанию и Эфиопию для обеспечения продовольственной безопасности африканского континента.

Эломби добавил, что в банке приветствуют решение Москвы о безвозмездной поставке зерна в ближайшей перспективе в ряд африканских стран. «Мы надеемся, что другие стороны будут сотрудничать в целях обеспечения логистической и финансовой инфраструктуры для того, чтобы российские удобрения достигали африканских производителей. Эта инфраструктура включает в себя транспортировку, страхование и платформу для обеспечения платежей», — уточнил он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о готовности России в ближайшее время поставить в ряд африканских стран существенные объемы зерна. «Мы будем готовы уже в ближайшие месяцы, ближайшие три-четыре месяца, безвозмездно предоставить Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, Центральноафриканской Республике, Эритрее по 25–50 тыс. т зерна», — сказал он, выступая на пленарном заседании экономического и гуманитарного форума «Россия—Африка» в Санкт-Петербурге.

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