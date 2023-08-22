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МТС увеличила выручку на 15%

Группа МТС во втором квартале увеличила выручку на 15%
МТС MTSS ₽292,15 -0,09% Купить
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

По итогам второго квартала 2023 года общая выручка группы МТС (кроме одноименного российского оператора связи включает бизнес в Армении и Белоруссии, а также показатели МТС Банка и других активов) увеличилась на 14,8% год к году и составила 146,7 млрд руб., говорится в поступившем в РБК сообщении компании.

Большая часть выручки МТС пришлась на оказание услуг связи в России — 108,7 млрд руб. (+7,6%). Показатель увеличился за счет роста доходов от базовых и цифровых услуг. Ускорение выдачи розничных кредитов привело к росту выручки финтех-сегмента МТС на 33,4% год к году, до 21,2 млрд руб.

Показатель OIBDA группы составил 63,7 млрд руб. (+22,9%). Рост обеспечило увеличение потребления финансовых услуг и нормализация банковских резервов относительно «шокового» периода прошлого года, а также рост в сегменте телекома, объяснили в компании.

Чистая прибыль выросла на 53,5% и достигла 16,8 млрд руб. На рост этого показателя в том числе повлияло снижение процентных расходов на фоне смягчения денежно-кредитной политики. Негативное влияние на прибыль оказывала динамика курсовых разниц.

Абонентская база МТС в России во втором квартале выросла на 0,4% и достигла 80,3 млн. Число клиентов экосистемы, то есть тех, кто потребляет услуги нескольких компаний группы, увеличилось на 14,6%, до 14,1 млн. При этом аудитория онлайн-кинотеатра KION выросла на 45%, до 7,2 млн пользователей. В целом выручка от медиасегмента выросла на 19%, до 4,5 млрд руб. По данным TelecomDaily, МТС стала лидером по числу клиентов среди мобильных операторов с долей 34% в структуре рынка коммуникационных сервисов.

Капитальные затраты в России сократились на 10% по сравнению со вторым кварталом прошлого года и составили 19,5 млрд руб. По итогам этого года МТС намерена сохранить показатель на уровне предыдущих лет, инвестиции будут направлены на развитие сети и развитие направления экосистемы, приводятся в сообщении слова президента и председателя правления компании Вячеслава Николаева.

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