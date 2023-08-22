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Общество ,  
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Дезинсектор в Москве получил 5 лет за гибель семьи от отравления арбузом

Суд в Москве приговорил дезинсектора к пяти годам по делу об отравлении арбузом
Дезинсектора признали виновным в нарушении правил обработки помещения «Магнита», в результате чего от отравления арбузом погибли женщина и ребенок. Ему назначили пять лет в колонии общего режима
Антон&nbsp;Котов
Антон Котов (Фото: moscowproc / Telegram)

Люблинский суд Москвы приговорил к пяти годам тюрьмы 41-летнего дезинсектора Антона Котова по делу об отравлении семьи арбузом. Об этом сообщила столичная прокуратура в телеграм-канале.

Он осужден по ч. 3 ст. 238 УК России «Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Максимальное наказание по данной статье — лишение свободы на срок до десяти лет.

Котов будет отбывать наказание в колонии общего режима. Его арестовали в зале суда.

Котов 6 сентября 2021 года выполнял обработку помещения продовольственного магазина «Магнит» на ул. Совхозная с применением инсектицидного средства «Цигатрин». Однако, чтобы облегчить работу, он потребовал представителя магазина покинуть помещения и обработал торговый зал вместе с продуктами, в том числе арбузами без упаковки.

На следующий день в данном магазине женщина приобрела в магазине арбуз, который затем она, ее несовершеннолетняя дочь и мать съели. 9 сентября их госпитализировали, где женщина 1960 года рождения и ребенок 2007 года рождения скончались. Здоровью женщины 1983 года рождения причинен тяжкий вред.

Глава компании «Областной центр дезинфекции», обрабатывавшей магазин, Дмитрий Кутьев тогда исключал, что погибшие от отравления после покупки арбуза пострадали из-за химического вещества, которое попало на него при дезинсекции.

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По его словам, его компания не использует настолько опасные средства дезинсекции, и «той дозировкой средства, которая попала на арбуз <...> отравиться невозможно».

Котова задержали 13 сентября 2021 года.

После происшествия сеть магазинов «Магнит» сообщила о проведении внеплановой проверки всех подрядчиков, которые оказывают услуги по дезинсекции и санобработке помещений, и усилении контроля за соблюдением санитарных правил в магазинах.

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Виктория Громова Виктория Громова
Москва приговор отравление арбуз
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