branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 23 августа
EUR ЦБ: 102,57 (0) Инвестиции, 15:54 Курс доллара на 23 августа
USD ЦБ: 94,14 (0) Инвестиции, 15:54
Reuters сообщил о первом газовозе «Газпрома» на Северном морском пути Бизнес, 16:39
Акции ЛУКОЙЛа выросли на 6% на фоне возможного выкупа бумаг у иностранцев Инвестиции, 16:30
Тиньков назвал бредом идею Галицкого об 11 воспитанниках в старте Спорт, 16:29
«Интерфакс» узнал о планах ЛУКОЙЛа выкупить 25% акций у нерезидентов Бизнес, 16:23
Военная операция на Украине. Главное Политика, 16:22
К ливийскому маршалу Хафтару впервые прибыла делегация Минобороны Политика, 16:20
Верховный суд уточнил нормы продажи подвалов на торгах Недвижимость, 16:18
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
«Сбер» выдал кредит через ЦФА на 100 млн руб. с реальным залогом Крипто, 16:18
Россияне стали вдвое реже хранить деньги в долларах Финансы, 16:11
Хоккеист НХЛ белорусского происхождения получил тюремный срок Спорт, 16:10
Цены на газ в Европе превысили $500 за 1 тыс. кубометров Инвестиции, 16:09
Тимати предложил выкупить обанкротившуюся в России сеть Domino's Pizza Бизнес, 16:09
Военные показали, как потопили катер ВСУ у газодобывающих установок Политика, 16:04
В каких новостройках есть футбольные поля РБК и ПИК, 16:00
Город ,  
0 

Собянин назвал сроки запуска северного дублера Кутузовского проспекта

Сюжет
Новости Москвы
Фото: Максим Мишин, пресс-служба мэра и правительства Москвы / Агентство «Москва»
Фото: Максим Мишин, пресс-служба мэра и правительства Москвы / Агентство «Москва»

В столице завершается строительство северного дублера Кутузовского проспекта, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Новая магистраль является одним из крупных дорожных проектов столичных властей и улучшит транспортное обслуживание сотен тысяч москвичей и жителей Подмосковья.

По словам главы города, основные работы завершены на 98% и в скором времени транспортная артерия будет готова для эксплуатации. Планируется, что открытие движения по дороге произойдет в сентябре 2023 года.

Как сообщил директор АО «Новая концессионная компания» Денис Янев, в завершающей стадии находятся работы по покраске парапетов, укладке верхнего слоя асфальта, нанесению дорожной разметки, установке знаков дорожного движения, шумозащитных экранов и опор освещения.

«Совместно с коллегами из департамента транспорта тестируем комплекс управления дорожным движением, систему взимания платы, — уточнил глава компании. — С коллегами из комплекса городского хозяйства активно ведем работы по благоустройству близлежащей территории».

Дорога, строительство которой началось в 2019 году, протянулась от делового центра «Москва-Сити» и Третьего транспортного кольца до развязки на пересечении МКАД с Молодогвардейской улицей. Общая протяженность магистрали со съездами и 17 искусственными сооружениями составляет почти 22 км.

Эксплуатировать дорогу планируется на платной основе. Новая дорога будет оборудована безбарьерной системой взимания платы Free Flow (свободный поток). Стоимость проезда будет автоматически списываться с предоплаченных транспондеров. В случае отсутствия транспондера оплату можно будет внести после проезда через мобильное приложение и mos.ru. Такая система даст возможность увеличить скорость движения транспорта и исключить скопление машин на пунктах оплаты.

Общий объем частных инвестиций в строительство превышает 60 млрд руб., что делает проект самым крупным концессионным соглашением Москвы как по стоимости строительства, так и по своим масштабам. Новая шестиполосная дорога улучшит транспортное обслуживание жителей районов Кунцево, Можайский, Фили-Давыдково, Филевский Парк, Дорогомилово, Пресненский с населением порядка 730 тыс. человек.

Читайте на РБК Pro
«А детей когда планируете?»: как бороться с осуждением в семье
Маркетплейс не спасет: зачем бизнесу интернет-магазин в новых реалиях
Молодость ушла: как распознать кризис среднего возраста
Маркетинговый «таниш билиш»: как пиарить компанию в Узбекистане
Теги
Москва Кутузовский проспект строительство дорог благоустройство Москвы платные дороги Сергей Собянин