Собянин назвал сроки запуска северного дублера Кутузовского проспекта

Фото: Максим Мишин, пресс-служба мэра и правительства Москвы / Агентство «Москва»

В столице завершается строительство северного дублера Кутузовского проспекта, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Новая магистраль является одним из крупных дорожных проектов столичных властей и улучшит транспортное обслуживание сотен тысяч москвичей и жителей Подмосковья.

По словам главы города, основные работы завершены на 98% и в скором времени транспортная артерия будет готова для эксплуатации. Планируется, что открытие движения по дороге произойдет в сентябре 2023 года.

Как сообщил директор АО «Новая концессионная компания» Денис Янев, в завершающей стадии находятся работы по покраске парапетов, укладке верхнего слоя асфальта, нанесению дорожной разметки, установке знаков дорожного движения, шумозащитных экранов и опор освещения.

«Совместно с коллегами из департамента транспорта тестируем комплекс управления дорожным движением, систему взимания платы, — уточнил глава компании. — С коллегами из комплекса городского хозяйства активно ведем работы по благоустройству близлежащей территории».

Дорога, строительство которой началось в 2019 году, протянулась от делового центра «Москва-Сити» и Третьего транспортного кольца до развязки на пересечении МКАД с Молодогвардейской улицей. Общая протяженность магистрали со съездами и 17 искусственными сооружениями составляет почти 22 км.

Эксплуатировать дорогу планируется на платной основе. Новая дорога будет оборудована безбарьерной системой взимания платы Free Flow (свободный поток). Стоимость проезда будет автоматически списываться с предоплаченных транспондеров. В случае отсутствия транспондера оплату можно будет внести после проезда через мобильное приложение и mos.ru. Такая система даст возможность увеличить скорость движения транспорта и исключить скопление машин на пунктах оплаты.

Общий объем частных инвестиций в строительство превышает 60 млрд руб., что делает проект самым крупным концессионным соглашением Москвы как по стоимости строительства, так и по своим масштабам. Новая шестиполосная дорога улучшит транспортное обслуживание жителей районов Кунцево, Можайский, Фили-Давыдково, Филевский Парк, Дорогомилово, Пресненский с населением порядка 730 тыс. человек.