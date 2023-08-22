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Ракова рассказала о задачах московских школ в новом учебном году

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Новости Москвы
Анастасия Ракова
Анастасия Ракова (Фото: пресс-центр Московского урбанистического форума в Гостином Дворе)

Столичные власти собираются уделить внимание повышению уровня качества в образовании, чтобы соответствовать требованиям динамичного, быстроразвивающегося современного города. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова на встрече с директорами школ, которая прошла в рамках Московского урбанистического форума в Гостином Дворе (МУФ-2023).

По словам вице-мэра, столица уже начала движение в этом направлении. «Для реализации прорывных образовательных проектов мы обновим инфраструктуру, — подчеркнула Ракова. — Мэр анонсировал масштабную программу капитального ремонта действующих зданий школ. У нее нет аналогов в городе и стране. Мы планируем каждый год ремонтировать около 100 зданий, а всего программа охватит практически 1 тыс. школ».

Заммэра добавила, что в столице уже создана уникальная система выявления талантов школьников, а в ближайшее время будет сделан акцент на сопровождении детей, которым нужна дополнительная поддержка в обучении. Первый подобный подход, опробованный в прошедшем учебном году в рамках нового московского формата подготовки к ЕГЭ, показал высокие результаты.

«В этом проекте мы впервые более активно стали отвечать на запросы московских семей и детей-выпускников. Они это очень быстро почувствовали и отреагировали исключительно позитивно. Мы впервые попытались сформировать специальные разноуровневые программы и апробировать новые методики преподавания, по-другому готовить учителей, — уточнила Анастасия Ракова. — Результат не заставил себя ждать. Практически по всем предметам количество ребят, которые не смогли справиться с экзаменом, уменьшилось в два раза. Нам стоит и дальше двигаться в этом направлении».

Московский урбанистический форум проходит в Гостином Дворе до 10 сентября. Ознакомиться с программой форума, а также с интерактивными экспозициями выставочного пространства можно на официальном сайте мероприятия.

Теги
начало учебного года Москва среднее образование Анастасия Ракова форум