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Прокуратура запросила шесть лет для главреда «Нового фокуса» Афанасьева

Прокуратура запросила шесть лет для главреда «Нового фокуса» Михаила Афанасьева
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Военная операция на Украине
Михаил Афанасьев
Михаил Афанасьев (Фото: afanasiev19 / VK)

Прокуратура Хакасии запросила шесть лет колонии для главного редактора интернет-издания «Новый фокус» Михаила Афанасьева. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на адвоката Афанасьева Елену Илюшенко.

Афанасьева обвиняют по ст. 207.3 УК (публичное распространение под видом достоверной ложной информации о действиях Вооруженных сил). Наказание предусматривает десять лет лишения свободы. Сам Афанасьев свою вину не признает.

По словам Илюшенко, прокуратура помимо шести лет колонии запросила для подсудимого запрет заниматься журналистской деятельностью в течение трех лет.

Афанасьева задержали 13 апреля 2022 года в Абакане. В его квартире прошел обыск.

На сайте следственного комитета Хакасии тогда было опубликовано сообщение о возбуждении уголовного дела, однако в сообщении не упоминался ни Афанасьев, ни название издания. Источник РБК в правоохранительных органах уточнил, что речь шла о Михаиле Афанасьеве.

«Под видом достоверных сообщений в публикации содержались недостоверные сведения о количестве погибших, пропавших без вести и раненых сотрудников Росгвардии, о ненадлежащем уровне их материального обеспечения, ненадлежащем исполнении служебных обязанностей руководящим составом Управления Росгвардии, якобы имевших место 24 февраля 2022 года после пересечения границы с Украиной», — сообщили тогда в СК.

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Теги
Хакасия прокуратура фейк журналист Вооруженные силы
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