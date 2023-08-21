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Умерла историк искусства и художник Анна Рындина

Умерла историк искусства и художник Анна Рындина
Анна Рындина
Анна Рындина (Фото: Российская академия художеств)

Российский историк искусства и художник, заслуженный деятель искусств России Анна Рындина умерла 20 августа в возрасте 86 лет, сообщили в пресс-службе Российской академии художеств (РАХ).

«Гражданская панихида и отпевание Анны Рындиной состоятся 24 августа, в четверг, в 12:00 в Храме преподобного Пимена Великого в Новых Воротниках города Москвы», — сообщили в пресс-службе.

Она была дочерью Вадима Рындина — главного художника Большого театра в середине XX века.

Рындина посвятила профессиональную жизнь искусствоведению. Она была научным сотрудником РАХ, позже возглавляла отдел древнерусского и современного церковного искусства.

Более 20 лет художница проводила семинары по древнерусскому и церковному искусству и написала более 100 научных трудов по этой теме. Рындина была составителем каталогов выставок русской иконы в России и за рубежом.

Многие годы она входила в состав ученых советов музеев Московского Кремля, Исторического музея, Музея древнерусской культуры имени Андрея Рублева и других научных учреждений. Рындина также участвовала в возрождении храма Христа Спасителя и других российских храмов.

Теги
художник смерть искусство
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