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Умер актер театра «Эрмитаж» Алексей Шулин

Заслуженный артист России, актер театра «Эрмитаж» Алексей Шулин умер в возрасте 55 лет
Алексей Шулин
Алексей Шулин (Фото: Сергей Киселев / Агентство «Москва»)

На 56-м году жизни скончался заслуженный артист России, ведущий актер Московского театра «Эрмитаж» Алексей Шулин, сообщил ТАСС со ссылкой на художественного руководителя театра Михаила Левитина.

«Его не стало вчера поздно вечером, он умер после тяжелой болезни, с которой очень мужественно боролся несколько лет», — рассказал Левитин. Прощание с актером состоится 23 августа.

Шулин с 1991 по 2007 год работал в Мурманском областном театре драмы. Там он сыграл более чем в 20 спектаклях, среди них «Гроза», «На дне», «Вишневый сад» и другие.

В 2006 году актер получил звание заслуженного артиста России.

С 2007 года он служил в московском театре «Эрмитаж», где сыграл в «Короле Лире», «Дон Кихоте» и других постановках.

Шулин также снимался  в сериалах, среди его работ — Леонид в 10-м сезоне сериала «Склифосовский» и адвокат в сериале «Блудный сын».

Актер также поставил спектакль «Стакан воды» по пьесе Эжена Скриба.

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