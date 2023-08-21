Дело экс-главы наркоуправления МВД по Свердловской области передали в суд

Иван Ергеледжи (Фото: ГУ МВД России по Свердловской области)

Первоуральский городской суд рассмотрит уголовное дело против главы свердловского УМВД по контролю за оборотом наркотиков, которого обвиняют в покушении на мошенничество. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.

Как уточняет портал E1.RU, речь идет об Иване Ергеледжи.

Его обвиняют по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК России (покушение на мошенничество путем обмана, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам). Максимальное наказание по данной статье — лишение свободы на срок до десяти лет.

По версии следствия, глава свердловского управления полиции по борьбе с наркотиками в период с 16 февраля по 30 ноября 2022 года узнал о проверке одной из организаций по факту незаконной рубки леса.

Он предложил знакомому, работающему в сфере рубки лесных насаждений, обратиться к главе проверяемого предприятия с предложением передать через него в качестве взятки 1,5 млн руб. сотрудникам, проводившим проверку, за прекращение проверочных мероприятий.

При этом Ергеледжи не обладал возможностью выполнить обещанное и не намеревался это сделать, то есть он совершал обман, планируя «обратить средства в свою пользу».

Знакомый обвиняемого привлек к совершению преступления директора лесничества. Они неоднократно предлагали директору проверяемого предприятия передать 1,5 млн руб. за прекращение проверки, на что тот согласился и передал им деньги.

Ергеледжи задержали 9 июля при передаче денежных средств. «После проведения служебной проверки обвиняемый уволен из органов полиции», — отметили в прокуратуре.

При этом дело против двух соучастников преступления, выступавших в качестве посредников во взяточничестве и неосведомленных о реальных намерениях Ергеледжи совершить мошенничество, прекращено в связи с активным способствованием раскрытию преступления.