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В Китае расследуют дело подозреваемого в шпионаже на ЦРУ

Власти Китая начали расследование по делу о шпионаже китайского гражданина на ЦРУ
Фото: Uwe Aranas / Shutterstock
Фото: Uwe Aranas / Shutterstock

В Китае начали расследовать дело подозреваемого в шпионаже на ЦРУ, сообщило Министерство национальной безопасности КНР.

По данным ведомства, подозреваемый — сотрудник государственного министерства по фамилии Хао, 1984 года рождения. Во время учебы в Японии он познакомился с работником посольства США в Токио, который и представил его сотруднику ЦРУ.

После окончания обучения Хао предложили сотрудничать с американскими спецслужбами. В ведомстве добавили, что он подписал соглашение и прошел курс обучения.

Министерство считает, что во время работы в госорганах Китая Хао за вознаграждение представлял информацию агентам американских спецслужб.

Reuters писал, что 11 августа власти Китая задержали еще одного подозреваемого в работе на ЦРУ. По данным министерства, гражданин Цзэн, который работал в военно-промышленной отрасли, был завербован в Италии. В ведомстве уточнили, что агент спецслужбы пообещал Цзэну денежное вознаграждение и иммиграцию в США в обмен на информацию.

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