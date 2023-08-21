Сын экс-главы Гватемалы Аревало победил на выборах президента страны

Представитель левоцентристского движения «Семя» (Semilla) Бернардо Аревало победил во втором туре выборов президента Гватемалы. Он набрал 59% голосов (2 385 374) после обработки 96% протоколов, сообщает Prensa Libre со ссылкой на заявление Высшего избирательного суда страны.

Его основная соперница — кандидат от Национального единства надежды (ЕНЕ) Сандра Торрес получила меньше 37% голосов (1 463 216). Окончательные итоги будут подведены за несколько дней, инаугурация пройдет 14 января.

Действующий президент Гватемалы Алехандро Джамматтеи уже поздравил Бернардо Аревало с победой в соцсети «X» (бывш. Twitter). Он пригласил его «начать передачу власти на следующий день после того, как результаты станут официальными».

Reuters отмечает, что Аревало приходит к власти в то время, когда «насилие и отсутствие продовольственной безопасности сотрясают страну». Как только суд объявил о его победе, на улицы городов Гватемалы вышли многочисленные сторонники движения «Семя», передает агентство.

Бернардо Аревало сын Хуана Хосе Аревало, который возглавлял Гватемалу в 1945–1951 годах. Ему 64 года. На выборах позиционировал себя как кандидат против коррупции.

После выхода Аревало во второй тур местный суд попытался отозвать правовой статус у движения, которое получило имеет лишь 9% голосов в парламенте и 28% на муниципальном уровне. Конституционный суд поддержал движение, предоставив ему временную защиту, чтобы беспрепятственно завершить электоральные процедуры, тем не менее силовые структуры продолжили обыски в штаб-квартире партии и местном избирательном суде.