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«Манул» получит более мощный двигатель

Боевая машина «Манул» разработки «Курганмашзавода» получит более мощный двигатель
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Военная операция на Украине

Боевая машина пехоты (БПМ) «Манул», которую разрабатывает Курганмашзавод, получит более мощный двигатель, сообщили «РИА Новости» в холдинге «Высокоточные комплексы» (входит в госкорпорацию «Ростех»).

«Машину планируется оснастить более мощным двигателем УТД-32Т, размещаться он будет в передней части. Это обеспечит удобный вход в БМП экипажу и десанту через заднюю аппарель, облегчит загрузку боеприпасов и грузов», — сказали в холдинге, отметив, что «Манул» может стать базовой платформой для разведывательных, командных машин, самоходных артиллерийских установок, а также противовоздушных систем.

После окончания разработки и испытаний БПМ должна поступить в серийное производство на Курганмашзаводе.

В июле в Курганмашзаводе сообщили о досрочной отгрузке для Минобороны партию БМП-3 в рамках гособоронзаказа.

На предприятии также указывали, что «производственная программа второго полугодия будет еще более жесткой». «Нам предстоит изготовить продукции на 30% больше, чем за прошедшие шесть месяцев. Это кажется нереальным, но коллектив завода приложит все усилия, чтобы сделать невозможное возможным», — говорил исполнительный директор Курганмашзавода Петр Тюков.

Теги
Курганмашзавод боевая машина пехоты боевая техника
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