Прощание с Игорем Ясуловичем пройдет 22 августа в МТЮЗе

Прощание с народным артистом России Игорем Ясуловичем пройдет в Московском театре юного зрителя (МТЮЗ) 22 августа с 11 до 13 часов, говорится в сообщении на сайте театра.

Как уточняет ТАСС, отпевание артиста пройдет в этот же день в храме Успения Пресвятой Богородицы в Архангельском-Тюрикове. Место похорон пока не определено.

Video

19 августа пресс-служба ГИТИСа сообщила, что Игорь Ясулович умер на 82-м году жизни. Других подробностей в ГИТИСе не привели.

За несколько дней до этого телеграм-канал Baza сообщал, что Ясуловичу, который был выписан из больницы за несколько дней до этого, вновь потребовалась помощь врачей. По данным портала, 81-летнему актеру стало плохо в ночь на 15 августа, ему была вызвана скорая помощь. Поводом стали сильные боли у звезды советского кино из-за онкологии, с которой он давно боролся.