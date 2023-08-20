Прощание с Игорем Ясуловичем пройдет 22 августа в МТЮЗе
Прощание с народным артистом России Игорем Ясуловичем пройдет в Московском театре юного зрителя (МТЮЗ) 22 августа с 11 до 13 часов, говорится в сообщении на сайте театра.
Как уточняет ТАСС, отпевание артиста пройдет в этот же день в храме Успения Пресвятой Богородицы в Архангельском-Тюрикове. Место похорон пока не определено.
19 августа пресс-служба ГИТИСа сообщила, что Игорь Ясулович умер на 82-м году жизни. Других подробностей в ГИТИСе не привели.
За несколько дней до этого телеграм-канал Baza сообщал, что Ясуловичу, который был выписан из больницы за несколько дней до этого, вновь потребовалась помощь врачей. По данным портала, 81-летнему актеру стало плохо в ночь на 15 августа, ему была вызвана скорая помощь. Поводом стали сильные боли у звезды советского кино из-за онкологии, с которой он давно боролся.
Игорь Ясулович родился 24 сентября 1941 года в селе Рейнсфельд Кошкинского района Куйбышевской области (ныне село Залесье Кошкинского района Самарской обасти). В детстве и подростковом возрасте он вместе с семьей жил в Измаиле (Украина), Бухаресте (Румыния) и Таллине (Эстония), после чего перебрался в Москву, где в 1962 году окончил актерский факультет Всесоюзного государственного института кинематографии (ВГИК).
В 1962–1964 годах Ясулович был актером Московского экспериментального театра пантомимы «Эктемим». После этого вошел в труппу Театра-студии киноактера (ныне Центр театра и кино). Принимал участие в спектаклях «Похождения Чичикова» по мотивам поэмы Николая Гоголя «Мертвые души», «Дурочка» по пьесе Лопе де Веги, «Горе от ума» по произведению Александра Грибоедова и др. С 1993 года — актер Московского театра юного зрителя.
В кино актер дебютировал в 1961 году, исполнив роль физика в драме Михаила Ромма «Девять дней одного года». Известность Ясуловичу принесли эпизодические роли в «Бриллиантовой руке» (Виктор Николаевич, сосед с собачкой), «12 стульях» (инженер Щукин) и «Гардемарины, вперед!» (Корн). В качестве режиссера поставил фильмы «Каждый мечтает о собаке» (1975) и «Пропал и нашелся» (1976).
Также Ясулович обладал уникальным тембром голоса, благодаря чему всегда был востребован при озвучивании фильмов и мультфильмов. С 1992 года работал на факультете музыкального театра Российского института театрального искусства — ГИТИС. Руководитель мастерской, профессор.